Konuya ilişkin olarak sorularını yanıtlayan Liksutov, İstanbul'u daha önce ziyaret ettiğini belirterek, "Her geldiğimde daha çok yenilik görüyorum daha güzel şeyleri görüyorum. İstanbul bence mükemmel bir şehir." diye konuştu.

Moskova ve İstanbul'un hem nüfus açısından hem de sorunlar açısından birbirlerine çok yakın olduğunu benzediklerini aktaran Liksutov, "Bu yüzden Moskova ve İstanbul'un stratejilerimiz de planlarımız da benzer olabilir." ifadelerini kullandı.

Moskova'nın nüfusunun neredeyse 20 milyon. İstanbul'un nüfusunun da 20 milyona yakın olduğunu dile getiren Liksutov, "Moskova'da toplu taşımayı kullanan kişi sayısı İstanbul'a göre 2 kat daha fazla. Bize göre Moskova’nın toplu taşıma aracını daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın alternatifleri olsun istiyoruz. Her zaman özel araçlarını kullanmasınlar toplu taşımayı kullanmalarını istiyoruz. Toplu taşıma araçlarında aynı şekilde rahat olsun istiyoruz. Vatandaşlarımız Özel araç yerine toplu taşımayı kullanırlarsa zaman tasarruf edecekler. Moskova'nın Büyükşehir Belediye Başkanı bir karar aldı. 2024'e kadar şehir dışına doğru raylı sistemleri daha çok geliştireceğiz. Bu neredeyse yer altı ve yer üstü olmak üzere 400 kilometre daha olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"MARMARAY BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Bu hizmetin konforlu ve güvenli olabilmesi için yeni otobüsler, tramvaylar ve metro vagonları satın alacaklarını bildiren Liksutov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel araçların kullanım sayısını düşürürsek o zaman yollar üstündeki yükler kalkacak ve aynı zamanda hayatını kaybedenlerin sayısı azalacaktır. Son 5 yılda hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 40 azalmıştır. Bu yüzden şehirdeki toplu taşımayı geliştirirken aslında hayatları korumaya çalışıyoruz. Önceliğimiz toplu taşımayı geliştirmektir. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Özel araç kullanan insanlar da Moskova'nın vatandaşlarıdır. Bu yüzden her yıl artı 100 kilometre yol inşa edeceğiz ki her gün araç kullananlar bu yolları da kullanabilsin. Ama önceliğimiz toplu taşıma araçlarında olacaktır."

İstanbul'da yetkililerin kendilerine İstanbul metrosunun büyük gelişme programını anlattıklarını belirten Liksutov, duydukları planların kendilerini çok etkilediğini aktardı.

Marmaray'ın kendilerini etkilediğini dile getiren Liksutov, Marmaray'ın İstanbul'daki ulaşımı çok kolaylaştırdığını aktardı.

Liksutov, Moskova'da benzer bir proje uyguladıklarını ve isminin Moskova Merkez Halkası olduğunu bildirdi.

Moskova Merkez Halkası hakkında bilgi veren Liksutov, "Uzunluğu 54 kilometre. 31 istasyonu var. 23 istasyonunun metroya bağlantısı var ve metro biletiniz varsa bu sistemi bedava kullanıyorsunuz. Bunu başlattığımız zaman bazı metro hatlarını daha az kullanmaya başladı. İnsanlar, zamandan tasarruf etmek için bu sistemi kullanmaya başladı. Şimdiye kadar gördük ki her üç ayda yüzde 5-10 oranında bu sistemi kullanan insan sayısında artış var. Şu anda trenler 5 dakikada bir geçiyor. Bu yılın sonuna doğru bu aralık 4 dakika olacak." dedi.

Liksutov, raylı sistemlerin ana avantajının çok insan taşıması olduğunu belirterek ancak raylı sistemlerin mutlaka metroya bağlanması gerektiğini söyledi.

İstanbul'un çok dinamik bir şehir olduğunu söyleyen Liksutov, İstanbul'da yaşayan insanların her zaman koştuğunu zamanı çok düşündüğünü ifade etti.

"ÖZEL ARAÇLARIN DAHA AZ KULLANILMASI GEREKİYOR"

Moskova'dan bin kişinin 352'sinin özel araç kullandığını İstanbul'da ise bu sayının 180 olduğunu aktaran Liksutov, toplu taşımayı geliştirmenin önemine işaret etti.

Liksutov, hem İstanbul'un hem de Moskova belediyelerinin en önemli görevlerinin ulaşım konusunda güzel rahat alternatif sunmak olduğunu belirtti.

M5 Üsküdar - Çekmeköy Metro hattını ziyaret ettiklerini belirten Liksutov, "Bu hatta sürücüsüz tren kullanılıyor. Şu anda 5 dakikada bir geçiyorlar. Moskova'da metro 90 saniye aralıklarla geliyor. Rusya'da bütün trenlerde mutlaka makinist var. Biz de sürücüsüz teknolojiye geçişi değerlendiriyoruz. İstanbul’da zaten ilk adımlar atıldı. Ama bizim için bu mümkün olmuyor biz de aralıklar zaten 90 saniye 90 saniyeden sonra 5 dakikaya düşerse bu kalitede büyük bir gerilemeye neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova'da elektrikli otobüs kullanmaya başladıklarını bildiren Liksutov, hepsinin Rusya üretimi olduğunu kaydetti.

Liksutov, "300 otobüslük bir sözleşme imzaladık. ilk 100 otobüs Moskova'daki yolcuları taşımaya başladı. Biz bu teknolojiden çok memnunuz. Yolcular da çok memnun. Bu hem emisyon hem de güvenlik açısından çok önemli. İleride belki bu tarz elektrikli otobüsleri sürücüsüz olarak kullanabiliriz. Bu yüzden hem Moskova hem İstanbul arasında tecrübe paylaşımı olabilir. Kendi içimizde uyguladıklarımızı birbirimizle paylaşabiliriz. Mesela Troika kartı kullanılıyor. Bu elektronik bir bilet. Yolcuların büyük bir kısmı bilet almak için cep telefonunu kullanıyor. Genç yolcu sayısı çok olduğundan onlar da yeniliklere çok açıklar." dedi.

Moskova'da bütün ulaşım araçlarında ücretsiz Wi-Fi olduğunu her gün neredeyse 3 milyon kişinin bu hizmeti kullandığını bildiren Liksutov, "Bu hizmet sayesinde toplu taşıma araçları daha cazip hale geliyor. Bunun sayesinde hem çalışanlar hem de öğrenciler her zaman online olabiliyor. Bu alanda İstanbul'la bilgi paylaşımı yapabiliriz. Bundan memnuniyet duyabiliriz. İstanbul'da raylı sistemlerin kullanımı artacaktır ve yolcular bundan memnun kalacaktır." dedi.



