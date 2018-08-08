Moskova’daki Türkiye Festivali’ne Bakan Ersoy da katılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) koordinasyonunda organize edilen Türkiye Festivali’nin ikincisi 10-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Moskova’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin Rusya pazarındaki tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan Türkiye Festivali için Türk turizmciler Moskova’ya akın edecek. 3 gün boyunca değişik aktivitelerle Rus halkı ile buluşacak olan Türkiye, Rusya pazarındaki payını korumak ve bu payı daha da yukarıya taşımak için yoğun bir mesai harcayacak.

Turizm Bakanı Ersoy da katılıyor

Türk turizmcilerinin çıkarmasına sahne olacak Türkiye Festivali’ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılarak Moskova’da turizmcileri yalnız bırakmayacak. Diğer yandan Rusya Otelciler ve Restorancılar Derneği yöneticileri de açılış programında yer alacak.

Türkiye ve Rusya Federasyonu ilişkilerine katkı sağlamak, Türk kültürünün Rusya Federasyonu’ndaki tanıtımına destek olmak, Türkiye’deki turistik destinasyonları tanıtmak, Türkiye’nin ticari ürünlerinin tanıtımına katkıda bulunmak ve Türk misafirperverliğinden örnekler sunmayı amaçlayan Türkiye Festivali, bu sene ziyaretçi rekoru kırmayı hedefliyor. Geçen sene 153 bin kişinin ziyaret ettiği Türkiye Festivali’ne bu sene daha fazla ziyaretçi bekleniyor. Geçen sene organize edilen festival, başta Moskova olmak üzere Rusya’da büyük ses getirdi. İlk kez yapılmasına rağmen geçen sene 153 bin ziyaretçi ağırlayan festivalin Bu sene festivalin bilinirliliğinin artmasıyla festivali ziyaret edenlerin sayısında bu sene artış bekleniyor.

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