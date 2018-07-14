Moss - Baerum maç önü

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Moss, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Baerum takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. Moss 16 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Baerum 19 puanda ve 8. sırada. Moss son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Baerum son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 230. İddaa'da Moss kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Baerum kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Moss son haftadaki Notodden müsabasında 2-1 kazandı.

Baerum ise Flekkeroy karşılaşmasında 4-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Moss, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

Baerum, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Baerum 6 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.