Moss - Mjolner maçı rakamları

Moss ve Mjolner, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Moss 17 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Mjolner 26 puanda ve 6. sırada. Moss son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Mjolner, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 551. İddaa'da Moss kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Mjolner kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Moss son haftadaki Asker müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Mjolner, Kvik Halden karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Moss, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

Mjolner ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mjolner, 7 gol atarken 17 gol yedi.

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