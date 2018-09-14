Moss - Raufoss maçı istatistikleri

Moss ve Raufoss, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Moss 24 puanla 9. sırada, Raufoss 40 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Moss, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Raufoss, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 415. İddaa'da Moss kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Raufoss kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Moss önceki hafta Alta mücadelesinde 3-1 kazandı.

Raufoss, Kvik Halden karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Moss, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Moss, kendi sahasında 11 gol attı, 10 gol yedi.

Raufoss ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Raufoss, 18 gol atarken 9 gol yedi.

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