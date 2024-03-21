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        Haberler Dünya Ortadoğu Mossad başkanı liderliğindeki heyet ateşkes için Katar yolcusu

        Mossad Başkanı Barnea liderliğindeki İsrail heyeti yarın müzakerelerin devam ettiği Katar’a gidiyor

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin yarın Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinin sürdüğü Katar'a gitmesine onay verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 22:18 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:18
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        Mossad başkanı liderliğindeki heyet ateşkes için Katar yolcusu
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        İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barnea liderliğindeki İsrail heyeti yarın Doha’ya gidiyor.

        Netanyahu’nun Doha’ya gitmelerine onay verdiği Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılması için CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşecek.

        Ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından yarın İsrail’e gelmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

        Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

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        İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

        İsrail heyetinde, İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

        İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın 19 Mart'ta ülkesine döndüğü, ertesi gün hükümet ve savaş kabinesiyle görüştüğü haberleri yer almıştı.

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