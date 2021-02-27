Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında? Mostafa Mohamed sözleşmesi kaç yıllık?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Süper Lig'de çıktığı ilk 4 maçta 4 gol atarak büyük bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik...

Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında? Mostafa Mohamed sözleşmesi kaç yıllık?

Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Genç yaşta golcü kimliği ile dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohamed'ın hayatını ve kariyerini araştırdık. Peki Mostafa Mohamed kimdir? Mostafa Mohamed kaç yaşında, oynadığı takımlar? İşte Mostafa Mohamed hakkında

MUSTAFA MOHAMED KİMDİR?

Mısırlı genç futbolcu Mustafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire’de doğdu. Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms takımıyla başladı. Ardından Wadi Digle takımında oynadı. Genç futbolcu 2015 yılında henüz 18 yaşına yeni girmişken Mısır’ın iki büyük kulübünden birisi olan Zamalek’in gençleri arasına girdi.

Genç futbolcu Mohamed, Zamalek kulübünde 5 maçta oynadı. 2016-2017 sezonunda Ed-Dahiliye (İçişleri Bakanlığı) takımında forma giydiği 17 maçta 4 gol kaydederken, bir sonraki sezonda ise Tanta FC takımında oynadığı 23 maçta 6 gol attı.

Ayak çapraz bağlarındaki sorundan dolayı kariyerine bir müddet ara veren futbolcu, 2018-2019 sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımında transfer oldu. Sahaya çıktığı 29 maçta 12 gol atarak tekrar Zamalek’in dikkatini çekmeyi başardı ve eski kulübüne geri döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LeBron James ile Zlatan Ibrahimovic arasında polemik
FUTBOLLeBron ve Zlatan arasında polemik
Beşiktaş - Denizlispor maçı yazar yorumları
FUTBOL"En güçlü aday..."
MAÇA DOĞRU! Galatasaray BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!
FUTBOL"Ciddiyetinizi koruyun"
Galatasaray - BB Erzurumspor maçı CANLI YAYIN
FUTBOLMaçta 2 gol!
Fenerbahçe'de Koç, Belözoğlu ve Bulut basketbol maçını izledi
FUTBOLTribünde dikkat çeken isimler!
Fatih Karagümrük: 2 - Alanyaspor: 0 (MAÇ SONUCU)
FUTBOLZorlu maçta kazanan Karagümrük!
Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAntalya'da şut bile yok!
Hatayspor: 4 - Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL4 çeker Hatay!
Konyaspor'dan hakem tepkisi
FUTBOLTürkalp ve Özdamar'a tepki
Beşiktaş, 6 maçını İstanbul'da oynayacak
FUTBOLBeşiktaş, 6 maçını İstanbul'da oynayacak