Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed sakatlandı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Mostafa Mohamed, 63. dakikada Radamel Falcao'nun yerine oyuna girdi. 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın son dakikalarda Necip Uysal ile girdiği ikili mücadelede sol ayağından sakatlandı. Mostafa Mohamed saha içinde yapılan müdahalenin ardından sedyeyle soyunma odasına taşındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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