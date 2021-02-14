Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golü Mısırlı futbolcu Mostafa Mohammed'den geldi. Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 23 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Mohammed golden sonra kahve işareti yaparak gol sevincini yaşadı.

4 MAÇTA 4 GOL

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı golcü yeni takımı ile çıktığı 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Mostafa Mohammed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de 1 gol atmıştı.

Mısırlı golcü son olarak Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında penaltıdan rakip fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi ve 4 resmi maçta 4 gole ulaştı.