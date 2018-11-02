Motherwell - Dundee düellosu

Motherwell ve Dundee, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Motherwell 8 puanla 9. sırada, Dundee 3 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Motherwell, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dundee, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 343 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Motherwell kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Dundee sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Motherwell son hafta oynanan Hamilton maçında 3-0 kazandı.

Dundee ise Partick Thistle karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Motherwell, evinde 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 7 gol yedi.

Dundee, dış sahada 1 galibiyet, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dundee 3 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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