Motherwell - Glasgow Rangers karşılaşma önü

Motherwell ve Glasgow Rangers, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:15. Ev sahibi Motherwell, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Glasgow Rangers, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 515 kodlu maçı oynayanlar; Motherwell galibiyet oranı 4.60, beraberlik oranı 3.40, Glasgow Rangers galibiyet oranı 1.45. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Motherwell önceki hafta St. Johnstone mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Glasgow Rangers ise Dundee maçında 4-0 kazandı.

Motherwell, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Glasgow Rangers, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Glasgow Rangers 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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