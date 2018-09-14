Motherwell - Hearts maç önü

Motherwell ve Hearts, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Motherwell 4 puanla 9. sırada, Hearts 12 puanla 1. sırada bulunuyor. Motherwell, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Hearts, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 420 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Motherwell kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Hearts sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Motherwell son haftadaki Hearts müsabasında 2-1 kazandı.

Hearts ise Motherwell karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Motherwell, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Motherwell, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Hearts, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hearts 5 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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