Moto kuryelere eğitim programı Halk Eğitim Müdürlükleri, moto kuryeliği meslek edinmek isteyenler için Migros Aile Kulüplerinde Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı eğitim programları başlattı. Eğitimleri tamamlayan uygun adaylar, Paket Taxi'de çalışma fırsatı yakalayacak. Motor ehliyeti bulunanların ücretsiz olarak katılabileceği dört haftalık eğitimlerin ilkinin Adana, Eskişehir, İzmir ve Malatya illerindeki Migros Aile Kulüplerinde düzenleneceği açıklandı

Halk Eğitim Müdürlükleri, moto kuryeliği meslek edinmek isteyenler için Migros Aile Kulüplerinde Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı eğitim programları başlattı. Eğitimlerde, moto kurye olmak isteyenlere yönelik; güvenli sürüş, trafik kuralları gibi teknik konuların yanı sıra imaj ve müşteri memnuniyeti gibi hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik bilgiler verilecek. Uygun adaylar, Paket Taxi’de çalışma imkanı yakalayacak.

Son yıllarda e-ticaretin artmasıyla birlikte talep gören iş kolları arasına giren moto kuryelik’e yönelik meslek eğitimler; gençlerin mesleki becerilerini geliştirmelerine ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına, sektörün hizmet kalitesinin yükseltilmesine destek olacak. Proje ile birlikte sektörün süregelen sorunları arasında yer alan güvenli sürüş ve trafik kurallarına dair bilgi yetersizliğinden kaynaklı kazaların azaltılması, iş deneyimi ve mesleki bilgi eksiliğinden doğan müşteri şikayetlerinin azaltılması ve sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik önemli bir açığı dolduracak.

İLK ETAP ADANA, ESKİŞEHİR, İZMİR VE MALATYA'YI KAPSIYOR

Migros Aile Kulüplerinde, ilk etapta Adana, Eskişehir, İzmir ve Malatya illerinde verilecek olan eğitimler, Şubat ayında başlayacak ve dört hafta sürecek. İlgili illerdeki Migros Aile Kulüpleri, eğitimler için kayıt almaya başlandı. Eğitimlerde; güvenli araç kullanımı, trafik güvenliği, trafik kuralları, trafik adabı, etik değerler, sürücünün iş sağlığı ve güvenliği, araç bakımı ve kontrolü, ulaşımda enerji verimliliği, kişisel imaj yönetimi ve müşteri memnuniyetini arttırma ve günlük satış programı hazırlama konularında bilgiler paylaşılacak. Eğitim programına, motor ehliyeti bulunan üyeler ücretsiz olarak başvuru yapabilecek. Kursu bitirenler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı meslek sertifikası almaya hak kazanacak.

Projenin ilerleyen etaplarında moto kurye eğitimlerinin; İstanbul, Mersin, Balıkesir, Yalova, Edirne, Derince, Denizli, Aydın, Manisa, Ankara, Ordu, Isparta, Antalya, Antep, Mardin, Kayseri, Bursa İnegöl ve Çanakkale illerindeki Migros Aile Kulüplerinde verilmesi hedefleniyor.