Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2019 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan pistte yapılacak yarış TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Uzunluğu 5,4 kilometre olan Losail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.

MotoGP'de 19 yarışa sahne olacak sezon, 17 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentinde sona erecek.

2019 takvimi 2019 TAKVİMİ

MotoGP'de 2019 yılı takvimi şöyle:

Grand Prix Pist Tarih

1 Katar Uluslararası Losail 10 Mart

2 Arjantin Termas de Rio Hondo 31 Mart

3 ABD Amerika 14 Nisan

4 İspanya Jerez 5 Mayıs

5 Fransa Le Mans 19 Mayıs

6 İtalya Mugello 2 Haziran

7 Katalonya Barcelona-Katalonya 16 Haziran

8 Hollanda Assen 30 Haziran

9 Almanya Sachsenring 7 Temmuz

10 Çekya Brno 4 Ağustos

11 Avusturya Spielberg 11 Ağustos

12 Büyük Britanya Silverstone 25 Ağustos

13 San Marino Uluslararası Misano Marco Simoncelli 15 Eylül

14 Aragon Aragon 22 Eylül

15 Tayland Uluslararası Chang 6 Ekim

16 Japonya Twin Ring Motegi 20 Ekim

17 Avustralya Phillip Island 27 Ekim

18 Malezya Uluslararası Sepang 3 Kasım

19 Valencia Ricardo Tormo 17 Kasım