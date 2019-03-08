Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2019 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.
Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan pistte yapılacak yarış TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.
Uzunluğu 5,4 kilometre olan Losail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.
MotoGP'de 19 yarışa sahne olacak sezon, 17 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentinde sona erecek.
2019 takvimi 2019 TAKVİMİ
MotoGP'de 2019 yılı takvimi şöyle:
Grand Prix Pist Tarih
1 Katar Uluslararası Losail 10 Mart
2 Arjantin Termas de Rio Hondo 31 Mart
3 ABD Amerika 14 Nisan
4 İspanya Jerez 5 Mayıs
5 Fransa Le Mans 19 Mayıs
6 İtalya Mugello 2 Haziran
7 Katalonya Barcelona-Katalonya 16 Haziran
8 Hollanda Assen 30 Haziran
9 Almanya Sachsenring 7 Temmuz
10 Çekya Brno 4 Ağustos
11 Avusturya Spielberg 11 Ağustos
12 Büyük Britanya Silverstone 25 Ağustos
13 San Marino Uluslararası Misano Marco Simoncelli 15 Eylül
14 Aragon Aragon 22 Eylül
15 Tayland Uluslararası Chang 6 Ekim
16 Japonya Twin Ring Motegi 20 Ekim
17 Avustralya Phillip Island 27 Ekim
18 Malezya Uluslararası Sepang 3 Kasım
19 Valencia Ricardo Tormo 17 Kasım
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