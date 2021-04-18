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MotoGP Portekiz Grand Prix'sini Quartararo kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu

MotoGP Portekiz Grand Prix'sini Quartararo kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 3. etabı, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Monster Energy Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo, 41.46.412'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun ikinci zaferini elde etti.

Ducati Lenovo takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia, Quartararo'nun 4.809 saniye arkasında ikinci, Suzuki Ecstar'ın İspanyol pilotu Joan Mir ise liderin 4.948 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Sakatlığı nedeniyle 9 aydır pistlerden uzak kalan Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, bu sezon çıktığı ilk yarışı 7. sırada tamamladı.

Sezonun 4. yarışı İspanya Grand Prix'si, 2 Mayıs Pazar günü koşulacak.

MotoGP'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 61 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 46

3. Maverick Vinales (İspanya): 41

4. Johann Zarco (Fransa): 40

5. Joan Mir (İspanya): 38

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