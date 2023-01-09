Küçükçekmece'de dönüş yasağı olan yerden geçerek, motosiklet sürücüsü Sezer Milyon'a çarpıp, ölümüne neden olan Batuhan B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye önünde toplanan yakınları, karara tepki gösterdi.
DHA'nın haberine göre ilçede 20 Temmuz Caddesi'nde 30 Aralık 2022'de meydana gelen kazada Batuhan B. otomobiliyle dönüş ihlali yaparak, Sezer Milyon idaresindeki motosiklete çarpmıştı.
Motokurye Sezer Milyon, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 4 Ocak'ta hayatını kaybetti. Şüpheli Batuhan B., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sezer Milyon'un ailesi, avukatı ve motokurye arkadaşları mahkemenin verdiği kararı protesto etmek amacıyla Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
"MAĞDURU ARTIK ARAMIZDA DEĞİLDİR"
Basın açıklaması yapan Milyon'un avukatı Avukat Iyaz Çimen, "Yapılan yargılamalar sonucu faillere verilen cezalar, adeta kağıt üzerinde kalıyor. Olayın faili yalnızca haftada bir gün kontrol tedbiri ile salıverilmiştir. Mağdur artık aramızda değildir. Bu olayın karşılığının bu olmadığını bütün toplum olarak kabul ediyoruz, düzenleme bekliyoruz" dedi.
"ARTIK DIŞARIDA RAHAT GEZMEMELERİ GEREKİYOR"
Kuryeler Konfederasyonu Başkanı Murat Tomris ise sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına tepki göstererek, "Son 3 yılda, istatistiklere göre 600'ün üzerinde hem motorcu hem de motosikletli kurye kardeşlerim hayatını kaybetmiştir. Bir trafik kazasında, araçla kasten çarpmanın bedeli serbest bırakılıp başıboş gezmek olmamalı. Cezası çekilmeli, bu sürücülerinin artık dışarıda rahat gezmemeleri gerekiyor. Ölen kardeşlerimizin yaş ortalaması 19 ila 27'dir. Daha gencecik, vatanına, ailesine için emek veren kardeşlerimizdir. Alkollü araç kullanarak ölümlü kazalara neden olan sürücüler serbest kalıyor. Ekmek parası için, canımızı dişimize takarak, sabah evden çıkarken acaba geri dönebilecek miyiz korkusu yaşıyoruz. Ailelerimiz bizleri işe göndermeye korkuyor. Bizlerin tek isteği hem motokurye camiası olarak hem de motosiklet sürücüleri olarak, trafik kazasıyla kasten öldürmenin cezası serbest bırakılmak ya da denetimli serbestlik olmamalı" diye konuştu.
YORUMLAR