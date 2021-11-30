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Haberler Gündem Motokuryerler çalışıyor mu? İstanbul’da Banabi, Getir, Yemeksepeti, İstegelsin çalışıyor mu? Online yemek sipa
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Motokuryerler çalışıyor mu? İstanbul’da Banabi, Getir, Yemeksepeti, İstegelsin çalışıyor mu? Online yemek siparişi

Yurt genelinde meydana gelen şiddetli lodos nedeniyle birçok ilimizde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da da motokuryelerin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Motokuryerler çalışıyor mu? İstanbul’da Banabi, Getir, Yemeksepeti, İstegelsin çalışıyor mu? Online yemek sipa

İstanbul Valiliği İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile kentte alınan tedbirleri açıkladı. İstanbul Valisi Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, 29 Kasım Pazartesi günü saat 23.00’ten 30 Kasım Salı günü saat 18.00’e kadar motokuryelerin çalışmayacağını duyurdu.

Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bugün 23.00’ten, yarın 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.

GETİR, MOTOKURYE HİZMETLERİNİ DURDURDU

Sipariş platformu Getir, İstanbul'da motosikletli kurye hizmetini durdurdu.

İstanbul'da fırtına etkisini gösterirken online sipariş platformu Getir, tüm motokurye hizmetlerini durdurdu.

Getir'den yapılan açıklamada sadece araçlarla sınırlı hizmet sunulacağı ifade edildi.

Marmara Bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle gün içerisinde 4 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi yaralanmıştı.

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