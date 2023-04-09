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Haberler Gündem 3. Sayfa Motor ustası iş yerinde kalbinden bıçaklandı
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İş yerinde kalbinden bıçaklanan motor ustası hayatını kaybetti

Gaziantep'te motor ustası Umut Koç, iş yerine gelen kişi ile arasında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklandı

Motor ustası iş yerinde kalbinden bıçaklandı
DHA

Gaziantep'te, iş yerinde kalbinden bıçaklanan motor ustası Umut Koç (40) yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Küsget Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerini açmak için dükkana gelen Umut Koç ile V.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Koç, V.Ö. tarafından kalbinden bıçaklandı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Umut Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası Koç'un cansız bedeni adli tıp morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, V.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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