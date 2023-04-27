Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akaryakıtta indirim veya zam var mı? 27 Nisan güncel motorin ve benzin fiyatları...

Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin fiyatları ve motorin fiyatı araç sahipleri tarafından takip ediliyor. 21 Nisan'da motorin fiyatlarına 0,91 TL benzin fiyatlarına ise 1 lira 21 kuruş indirim yapılmıştı. Son akaryakıt indirimi haberi de motorin fiyatından geldi. 25 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 0,47 kuruş indirim yapıldı. Brent petrol piyasalardaki son durum takip edilirken "Akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam var mı?" soruları gündeme geldi. İşte 27 Nisan 2023 Perşembe günü güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • MOTORİN - BENZİN FİYATLARI | 27 Nisan 2023 Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıtta zam veya indirim var mı?

    Brent petrolda gözlemlenen dalgalı seyir motorin ve benzin fiyatlarında zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Küresel resesyon endişeleriyle brent petrol fiyatlarında ibre aşağı inerken akaryakıt fiyatlarında da indirim haberleri gelmeye başladı. 21 Nisan'da benzin ve motorin fiyatlarına indirim yapılırken 25 Nisan'da da motorin fiyatlarına indirim uygulandı.İşte 27 Nisan  Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
  • MOTORİN - BENZİN FİYATLARI | 27 Nisan 2023 Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıtta zam veya indirim var mı?

    AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ!

    21 Nisan itibarıyla benzin grubu için 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim geldi.
  • MOTORİN - BENZİN FİYATLARI | 27 Nisan 2023 Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıtta zam veya indirim var mı?

    MOTORİN FİYATLARINA 3 GÜNDE 2. İNDİRİM UYGULANDI

    21 Nisan'da 0,91 TL indirim uygulanan motorin fiyatlarına 25 Nisan Salı günü itibarıyla 0,47 TL'lik indirim yapıldı.
  • MOTORİN - BENZİN FİYATLARI | 27 Nisan 2023 Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıtta zam veya indirim var mı?

    MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM-ZAM VAR MI?

    Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarına şu anlık zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
  • MOTORİN - BENZİN FİYATLARI | 27 Nisan 2023 Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıtta zam veya indirim var mı?

    AKARYAKIT İNDİRİMİNİN ARDINDAN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Motorin fiyatlarına uygulanan 0,47 kuruşluk indirimin ardından litre fiyatı İstanbul Anadolu Yakasında 19,63 TL'den satılıyor.
  • MOTORİN - BENZİN FİYATLARI | 27 Nisan 2023 Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıtta zam veya indirim var mı?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 27 NİSAN 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,21 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.63 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL
  • MOTORİN - BENZİN FİYATLARI | 27 Nisan 2023 Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıtta zam veya indirim var mı?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,25 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.69 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL
  • MOTORİN - BENZİN FİYATLARI | 27 Nisan 2023 Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıtta zam veya indirim var mı?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 21,61 TL

    Motorin fiyatı: 20,03 TL

    LPG fiyatı: 10.45 TL
  • MOTORİN - BENZİN FİYATLARI | 27 Nisan 2023 Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıtta zam veya indirim var mı?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 21,59 TL

    Motorin fiyatı: 20,11 TL

    LPG fiyatı: 10,3 TL
  • MOTORİN - BENZİN FİYATLARI | 27 Nisan 2023 Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıtta zam veya indirim var mı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.