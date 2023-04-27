Brent petrolda gözlemlenen dalgalı seyir motorin ve benzin fiyatlarında zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Küresel resesyon endişeleriyle brent petrol fiyatlarında ibre aşağı inerken akaryakıt fiyatlarında da indirim haberleri gelmeye başladı. 21 Nisan'da benzin ve motorin fiyatlarına indirim yapılırken 25 Nisan'da da motorin fiyatlarına indirim uygulandı.İşte 27 Nisan Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...