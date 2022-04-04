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Motorin, benzin ve LPG’ye indirim mi zam mı var? 4 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel mazot benzin, LPG fiyatları binlerce araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Akaryakıt zam ve indirim haberleri EPGİS tarafından açıklanıyor. 31 Mart tarihi itibariyle motorine 88 kuruş indirim yapılmıştı. İndirim haberinin ardından 3 Nisan tarihinde motorin fiyatlarına 6 kuruş zam yapıldı. Yapılan son zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı.

  • 01
    MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI? 4 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? EPGİS son dakika: Güncel mazot benzin, LPG fiyatları!

    EPGİS son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibi tarafından takip ediliyor. 31 Mart tarihi itibariyle motorine 88 kuruş, 2 Nisan itibariyle ise benzine 80 kuruş indirim yapılmıştı. İndirim haberlerinin ardından 3 Nisan tarihinde motorin fiyatlarına 6 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt indirim ve zam haberlerinin ardından 4 Nisan Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte, 4 Nisan güncel Ankara, İzmir ve İstanbul motorin ve benzin fiyatları son durum...
  • 02
    MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI? 4 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? EPGİS son dakika: Güncel mazot benzin, LPG fiyatları!

    İSTANBUL BENZİN - MOTORİN FİYATLARI 4 NİSAN

    4 Nisan tarihi itibariyle benzin ve motorin fiyatları şu şekilde: 

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.23 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.31 TL
  • 03
    MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI? 4 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? EPGİS son dakika: Güncel mazot benzin, LPG fiyatları!

    ANKARA  VE İZMİR  BENZİN - MOTORİN FİYATLARI 4 NİSAN

    Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

    Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL

    İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

    İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL
  • 04
    MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI? 4 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? EPGİS son dakika: Güncel mazot benzin, LPG fiyatları!

    EPGİS FİYAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı.
  • 05
    MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI? 4 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? EPGİS son dakika: Güncel mazot benzin, LPG fiyatları!

    Toplantının ardından yapılan açıklamada 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ile petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımış, EPDK ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında tartışmanın fitilini ateşlemişti.
  • 06
    MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI? 4 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? EPGİS son dakika: Güncel mazot benzin, LPG fiyatları!

    Karşılıklı açıklamaların ardından, EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, EPGİS de sosyal medya üzerinden yaptığı akaryakıt fiyatı duyurularına ara vermişti.

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