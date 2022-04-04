EPGİS son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibi tarafından takip ediliyor. 31 Mart tarihi itibariyle motorine 88 kuruş, 2 Nisan itibariyle ise benzine 80 kuruş indirim yapılmıştı. İndirim haberlerinin ardından 3 Nisan tarihinde motorin fiyatlarına 6 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt indirim ve zam haberlerinin ardından 4 Nisan Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte, 4 Nisan güncel Ankara, İzmir ve İstanbul motorin ve benzin fiyatları son durum...