MOTORİN fiyatları son dakika: Bir zam daha! 29 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı

MOTORİN fiyatları son dakika: Bir zam daha! 29 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı

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Son olarak motorin fiyatına 28 Temmuz'da itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı 1.42 lira yükseldi. Son zammın ardından motorine son 2 ayda yüzde 82 zam gelmiş oldu. Gelen son dakika bilgisine göre ise motorine bir zam daha bekleniyor. İşte, 29 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı