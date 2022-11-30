Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, brent petrol ve dolar/TL kurunda yaşanan haraketlilikle birlikte değişim gösteriyor. Çin'de meydana gelen gelişmeler, G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması beklentisi ile brent petrol fiyatları 11 ayın en düşük seviyesini test etti. Geçtiğimiz iki haftada 4 kez indirim uygulanan akaryakıt fiyatlarına bu hafta da iki gün art arda indirim geldi. Benzin ve motorin fiyatlarına gelen indirimin ardından akaryakıt pompa fiyatları güncellendi. İşte, 30 Kasım Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...