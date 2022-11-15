Brent petrol ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. Ekim ayında motorin fiyatlarına uygulanan peş peşe zamların ardından son olarak 4 Kasım itibarıyla benzin fiyatlarına zam gelmişti. Bu kez araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Motorin fiyatlarına 15 Kasım Salı günü itibarıyla indirim uygulandı. İşte, 15 Kasım Salı akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...