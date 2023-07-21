Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Merak Edilenler Motorin fiyatlarına zam geldi! Litresi 34 TL'yi aştı! 21 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu ve kaç TL zam geldi? 21 Temmuz benzin ve motorin

        Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konuya ilişkin önemli bir gelişme daha yaşandı ve fiyatlara bir kez daha zam geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz tarihi itibariyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yeni benzin ve motorin fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Benzin fiyatlarına 21 Temmuz itibarı ile yeni bir zam geldi. Piyasalardaki son dakika gelişmelerinin ardından yeni benzin fiyatları belli oldu. 35 lira sınırına dayanan benzin fiyatlarına ilişkin başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere son bilgileri bir araya getirdik...

        2

        MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA DEV ZAM GELDİ!

        Son günlerde yaşanan dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artış beraberinde akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini getirdi.

        21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı.

        Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

        3

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 21 TEMMUZ 2023

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 33,81 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

        4

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 33,87 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

        5

        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 34,37 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

        İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 34,49 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL

        6
        7
        8
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!