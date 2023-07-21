Motorin fiyatlarına zam! Litresi 34 TL'yi aştı! 21 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar oldu?

Motorin fiyatlarına zam! Litresi 34 TL'yi aştı! 21 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar oldu?

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Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen son zammın ardından benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üstüne yükselmişti. Araç sahiplerine üzecek bir haber daha geldi. 21 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına bir zam daha geldi. İşte 21 Temmuz 2023 Cuma motorin ve benzin fiyatları...