Motorin fiyatlarına zam! Litresi 34 TL'yi geçti! 22 Temmuz 2023 canlı akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Motorin fiyatlarına zam! Litresi 34 TL'yi geçti! 22 Temmuz 2023 canlı akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

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Benzin fiyatlarına 22 Temmuz itibarı ile yeni bir zam geldi. Piyasalardaki son dakika gelişmelerinin ardından yeni benzin fiyatları belli oldu. 35 lira sınırına dayanan benzin fiyatlarına ilişkin başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere son bilgileri bir araya getirdik...