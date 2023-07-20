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        Haberler Gündem Motorin fiyatlarına zam yolda: Litresi 34 TL'yi geçecek! 20 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Motorin fiyatlarına zam yolda: Litresi 34 TL'yi geçecek! İşte 20 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

        Güncel akaryakıt fiyatları brent petrol ve döviz kurundaki değişime göre farklılık gösteriyor. Benzin ve motorin fiyatları geçtiğimiz günlerde gelen akaryakıt zammının ardından 33-34 TL'nin üzerinde çıkmıştı. 21 Temmuz itibarıyla akaryakıta yeni bir zam gelmesi bekleniyor. İşte 20 Temmuz Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 16:58
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        Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen son zammın ardından benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üstüne yükselmişti. Araç sahiplerine üzecek bir haber daha geldi. 21 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. İşte 20 Temmuz 2023 Perşembe motorin ve benzin fiyatları...

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        AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELECEK?

        Son günlerde yaşanan dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artış beraberinde akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini getirdi.

        21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

        Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

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        MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA DEV ZAM GELDİ!

        15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litrei ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 20 TEMMUZ 2023

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,31 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

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        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,37 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 32,88 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

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        İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 32,99 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL

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