Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar araç sahiplerini zorlamaya devam ediyor. Son olarak 6 Eylül'de benzin ve motorine zam gelmiş ancak 8 Eylül'de motorine bir indirim yapılmıştı. Döviz kurlarındaki ve brent petroldaki yukarı yönlü ivme ise bir zam beklentisini daha oluşturdu. Peki, akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 13 Eylül 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatı son durum...