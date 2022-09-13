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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motorin, LPG, benzin litre fiyatı ne kadar? 13 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin, LPG ve benzin fiyatlarında son dakika değişimleri yaşanıyor. 6 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarına gelen zammın ardından Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş bir zam beklentisini daha beraberinde getirdi. Akaryakıtta indirim ve zam haberleri peş peşe gelmeye devam ederken yaşanan fiyat değişimleri "Motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 13 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir motorin, LPG ve benzin litre fiyatı...

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  • Motorin, LPG, benzine zam gelecek mi? 13 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir)

    Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar araç sahiplerini zorlamaya devam ediyor. Son olarak 6 Eylül'de benzin ve motorine zam gelmiş ancak 8 Eylül'de motorine bir indirim yapılmıştı. Döviz kurlarındaki ve brent petroldaki yukarı yönlü ivme ise bir zam beklentisini daha oluşturdu. Peki, akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 13 Eylül 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatı son durum...
  • Motorin, LPG, benzine zam gelecek mi? 13 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir)

    MOTORİNE VE BENZİNE ZAM, LPG'YE İNDİRİM!

    6 Eylül gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarına 56 kuruş, motorine 69 kuruş zam uygulanırken LPG fiyatlarına ise 40 kuruş indirim yapıldı.
  • Motorin, LPG, benzine zam gelecek mi? 13 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir)

    MOTORİNE PEŞ PEŞE İKİNCİ ZAM!

    6 Eylül'de motorine uygulanan 69 kuruşluk zammın ardından araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Motorin fiyatlarına 7 Eylül itibarıyla 77 kuruş daha zam geldi.
  • Motorin, LPG, benzine zam gelecek mi? 13 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir)

    ARAÇ SAHİPLERİNİ GÜLDÜRECEK HABER: MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 8 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira 14 kuruş indirim geldi.
  • Motorin, LPG, benzine zam gelecek mi? 13 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir)

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 13 EYLÜL 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.82 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
  • Motorin, LPG, benzine zam gelecek mi? 13 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir)

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.79 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
  • Motorin, LPG, benzine zam gelecek mi? 13 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir)

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 24.91 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
  • Motorin, LPG, benzine zam gelecek mi? 13 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar ve kaç TL? (İstanbul, Ankara, İzmir)

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 24.92 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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