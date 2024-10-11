Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Motorin sonrası benzine de zam geldi! Benzine ne kadar, kaç kuruş zam geldi, zamlı benzin litre fiyatı ne kadar?

        Motorin sonrası benzine de zam geldi! 11 Ekim 2024 zamlı akaryakıt fiyatları

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,83 dolardan işlem görüyor. Ortadoğu'da giderek tırmanın gerilim ve en çok petrol ithal eden Çin'de ekonomiyi canlandırmak adına yeni teşvikler açıklanacağına dair beklenti brent petrol fiyatlarını körüklüyor. Öte yandan, Ortadoğu'daki savaşın büyüme ihtimali de petrol fiyatlarına dem vuruyor. Tüm bu gelişmeler neticesinde motorinden sonra benzine de 76 kuruş zam yapıldı. İşte, motorin ve benzin zammı sonrası 11 Ekim 2024 zamlı akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 08:33 Güncelleme: 11.10.2024 - 08:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Brent petfol fiyatı artıyor. Fiyat artışında, Orta Doğu'da İsrail, Hamas ve Hizbullah arasında devam eden çatışmanın geniş alana yayılabileceği endişesi ve dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomiyi canlandırmak adına yeni teşvikler açıklanacağı beklentisi etkili oluyor.

        Petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaş tehlikesiyle petrol arzında aksama yaşanabileceği endişesi fiyat artışını destekliyor.

        Tüm bu gelişmeler brent petrol fiyatını yukarı yönlü desteklerken zam durumunu da beraberinde getirdi ve benzine 76 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyat pompaya yansıdı. İşte, 11 Ekim 2024 zamlı akaryakıt fiyatları...

        2

        BENZİN VE MOTORİNE ARKA ARKAYA ZAM GELDİ!

        Motorine, 10 Ekim 2024 Çarşamba itibarıyla geçerli olmak üzere 77 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi de benzine 76 kuruş zam yapıldı ve yeni fiyat 11 Ekim yani bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

        3

        10 EKİM 2024 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 43,54 TL

        Motorin fiyatı: 43,47 TL

        LPG fiyatı: 25,35 TL

        4

        10 EKİM 2024 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 43,54 TL

        Motorin fiyatı: 43,41 TL

        LPG fiyatı: 24,85 TL

        5

        10 EKİM 2024 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 44,48 TL

        Motorin fiyatı: 44,44 TL

        LPG fiyatı: 24,91 TL

        6

        10 EKİM 2024 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 44,02 TL

        Motorin fiyatı: 43,93 TL

        LPG fiyatı: 25,29 TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Tahliye gemileri Mersin'de
        Tahliye gemileri Mersin'de
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri