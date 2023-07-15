Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu ve kaç TL zam geldi? 15 Temmuz benzin ve motorin Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konuya ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı ve fiyatlara bir kez daha zam geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Temmuz tarihi itibariyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yeni benzin ve motorin fiyatları... Habertürk Giriş: 15.07.2023 - 13:40 Güncelleme: 15.07.2023 - 13:40 facebook

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Benzin fiyatlarına 15 Temmuz itibarı ile yeni bir zam geldi. Piyasalardaki son dakika gelişmelerinin ardından yeni benzin fiyatları belli oldu. 30 lira sınırına dayanan benzin fiyatlarına ilişkin başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere son bilgileri bir araya getirdik...

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BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI? Benzin fiyatı için bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,32 TL zam geldi.