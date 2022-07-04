Motorin ve benzin fiyatları, peş peşe gelen akaryakıt indiriminin ardından her gün takip ediliyor. 28-29 Haziran tarihlerinde motorin fiyatlarına üst üste iki gün indirim uygulanırken araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle benzin ve otogaza indirim geldi. İşte, 4 Temmuz 2022 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...