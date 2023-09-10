Motorin ve benzine büyük zam! 10 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar?

Motorin ve benzine büyük zam! 10 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar?

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Son günlerde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Benzin ve motorin fiyatlarına dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak zam geleceği belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler güncel benzin, LPG ve motorin fiyatlarına çevrildi. İşte, 9 Haziran 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatı...