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        Haberler Merak Edilenler MOTORİN YENİ ZAM| Son dakika: Motorin benzin fiyatlarını geçti! Güncel 1 Ağustos Ankara, İzmir, İstanbul motorin ve benzin fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Motorine yeni zam! Son dakika: Güncel 1 Ağustos motorin ve benzin fiyatları

        Motorin fiyatlarına beklenen zam geldi. Son zamla birlikte motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçti. Peki, motorin ve benzin fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte güncel 1 Ağustos motorin ve benzin fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 09:49
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        Motorin fiyatlarına gelmesi beklenen zam geldi. Zammın ardından motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçti. Peki, motorin fiyatlarına ne zaman zam gelecek? 1 Ağustos benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 1 Ağustos motorin ve benzin fiyatları...

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        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişler pompaya yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.10 lira zam geldi.

        Son zammın ardından motorin fiyatı son 2 ayda yüzde 88 yükselmiş oldu.

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        BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ

        Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam geldi.

        LPG'YE ZAM GELDİ

        LPG fiyatlarına 26 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla 24 kuruş zam geldi.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 30 TEMMUZ 2023

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 35,99 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36.31 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 14,23 TL

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        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36.37 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,80 TL

        6

        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,55 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.87 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 14,25 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,56 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 36.99 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 14,26 TL

        8
        #brent petrol
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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