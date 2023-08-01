Haberler Merak Edilenler MOTORİN YENİ ZAM| Son dakika: Motorin benzin fiyatlarını geçti! Güncel 1 Ağustos Ankara, İzmir, İstanbul motorin ve benzin fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

Motorine yeni zam! Son dakika: Güncel 1 Ağustos motorin ve benzin fiyatları Motorin fiyatlarına beklenen zam geldi. Son zamla birlikte motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçti. Peki, motorin ve benzin fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte güncel 1 Ağustos motorin ve benzin fiyatları... Habertürk Giriş: 01.08.2023 - 09:49 Güncelleme: 01.08.2023 - 09:49 facebook

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Motorin fiyatlarına gelmesi beklenen zam geldi. Zammın ardından motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçti. Peki, motorin fiyatlarına ne zaman zam gelecek? 1 Ağustos benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 1 Ağustos motorin ve benzin fiyatları...

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MOTORİNE ZAM GELDİ! Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişler pompaya yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.10 lira zam geldi. Son zammın ardından motorin fiyatı son 2 ayda yüzde 88 yükselmiş oldu.