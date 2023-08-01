Motorine yeni zam! Son dakika: Güncel 1 Ağustos motorin ve benzin fiyatları
Motorin fiyatlarına beklenen zam geldi. Son zamla birlikte motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçti. Peki, motorin ve benzin fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte güncel 1 Ağustos motorin ve benzin fiyatları...
Motorin fiyatlarına gelmesi beklenen zam geldi. Zammın ardından motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçti. Peki, motorin fiyatlarına ne zaman zam gelecek? 1 Ağustos benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 1 Ağustos motorin ve benzin fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELDİ!
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişler pompaya yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.10 lira zam geldi.
Son zammın ardından motorin fiyatı son 2 ayda yüzde 88 yükselmiş oldu.
BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ
Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam geldi.
LPG'YE ZAM GELDİ
LPG fiyatlarına 26 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla 24 kuruş zam geldi.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 30 TEMMUZ 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 35,99 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36.31 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 14,23 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36.37 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,80 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,55 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.87 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 14,25 TL