Brent petrolün 65-66 dolar düzeyinde seyretmesi daha önce benzinde zamma yol açmıştı. Devlet, “eşel mobil” gereğince benzin, motorin ve otogazda zam ihtiyacını, bir süredir ÖTV’den karşılıyordu. Yeni motorin zammının ne zaman geleceği merak ediliyordu. Motorin zammı ne zaman? Benzine zam geldi mi? Motorin zammı ne kadar olacak?

MOTORİN ZAMMI NE ZAMAN?

Motorinin litre fiyatına bu gece (24 Şubat) yarısından itibaren 18 kuruş zam yapılacak. Ancak eşel mobil sistemi kapsamında bu zam ÖTV'den karşılanacak.

Bu sebeple zam, pompa fiyatına yansımayacak. Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.