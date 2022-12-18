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Zam sonrası akaryakıt fiyatları! 18 Aralık güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan son gelişmelerin yakından etkilediği akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme geliyor. Son olarak yapılan motorin zammı sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 18 Aralık güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • MOTORİN ZAMMI | SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları 18 Aralık güncel liste: Bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar?

    Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Son olarak 17 Aralık tarihinde uygulanan motorin zammı sonrasında yeni zam veya indirim olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL oldu? İşte Benzin ve motorin fiyatları güncel liste...
  • MOTORİN ZAMMI | SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları 18 Aralık güncel liste: Bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar?

    AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

    Akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme beklenmezken son günlerde yapılan zamlar ile güncel fiyatları haberimizde derledik.
  • MOTORİN ZAMMI | SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları 18 Aralık güncel liste: Bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar?

    AKARYAKIT FİYATLARINDA ÇİFTE ZAM!

    Motorin fiyatlarına 17 Aralık itibarıyla 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.

    Benzin fiyatlarına da geçtiğimiz günlerde 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.
  • MOTORİN ZAMMI | SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları 18 Aralık güncel liste: Bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 18 ARALIK 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.49 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.81 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,51 TL
  • MOTORİN ZAMMI | SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları 18 Aralık güncel liste: Bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.48 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.79 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.87 TL
  • MOTORİN ZAMMI | SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları 18 Aralık güncel liste: Bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 18,70 TL

    Motorin fiyatı: 22,97 TL
  • MOTORİN ZAMMI | SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları 18 Aralık güncel liste: Bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 18,70 TL

    Motorin fiyatı: 23,04 TL

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