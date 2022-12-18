Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Son olarak 17 Aralık tarihinde uygulanan motorin zammı sonrasında yeni zam veya indirim olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL oldu? İşte Benzin ve motorin fiyatları güncel liste...