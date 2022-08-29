Güncel benzin fiyatları ve motorin fiyatında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Döviz ve brent petrol piyasasalarındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Piyasalardaki yükselişle beraber peş peşe motorin zammı haberleri gelmişti. Bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatlarına gelecek indirimin ardından benzin fiyatları 20 TL'ye kadar gerileyecek. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ağustos LPG, mazot ve benzin fiyatı güncel liste...