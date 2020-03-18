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Motorinde 27 kuruş indirim

Benzinin ardından bu gece de motorine indirim yapıldı. Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş indirime gidilecek

son dakika
HABERTURK.COM / AA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,75 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,48 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,38 liraya, İzmir'de 5,77 liradan 5,50 liraya inecek.

Motorinin tonu uluslararası piyasalarda 310 dolardan 304 dolara düşmüştü.

Benzinde, dün gece 25 kuruş indirim yapıldı. Benzinin litresi (illere göre küçük değişiklik gösterebilir),bu indirimin ardından 5 TL 45 kuruşa düştü. 

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

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