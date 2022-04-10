MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt fiyatları sektör temsilcileri tarafından konuşuluyor. Brent petroldaki düşüşe bağlı olarak motorin fiyatlarında indirim bekleniyor ancak benzin için bir fiyat değişikliğinin gndemde olmadığı söyleniyor.