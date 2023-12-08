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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine 2 günde ikinci indirim - Enerji Haberleri

        Motorine 2 günde ikinci indirim

        Motorine dün gelen 1.30 liralık indirimin ardından bugün de 88 kuruşluk indirime gidildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 09:03 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:03
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        Motorine 2 günde ikinci indirim
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        Motorinin litre fiyatına dün gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından bugün bir indirim daha geldi. Litre fiyatı 88 kuruş düştü.

        Son indirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 35.36 TL, Ankara'da 36.04 TL, İzmir'de 36.25 TL lira, Adana'da 36.53 TL, Bursa'da 36.11 TL, Antalya'da 36.77 TL, Diyarbakır'da 36.84 TL ve Trabzon'da 36.42 TL oldu.

        Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla bir değişikliğe gidilmedi.

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