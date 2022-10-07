Motorine bir zam daha geldi

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış pompa fiyatına yansımaya devam ediyor. Motorine son 3 günde 3. zam geldi.
Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatına 1.53 lira zam geldi. Zam sonrası İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ortalama 27.14 liraya yükseldi.
3 GÜNLÜK ZAM 4 LİRAYI AŞTI
Motorine dün 1.39 TL, önceki gün ise 1.10 TL zam gelmişti. Böylece son 3 günde satış fiyatı 4.02 lira yükselmiş oldu.
Benzine bugün zam gelmezken, önceki 2 günde toplam 1.37 lira fiyat artışına gidilmişti. Söz konusu zamların ardından benzinin litre fiyatı 20.6 liraya yükselmişti.
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