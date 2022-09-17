Brent petrol fiyatları ve dolar/TL kurunda yaşanılan gelişmeler akaryakt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol varil fiyatı 91,36 dolardan işlem görürken motorin fiyatlarına indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin indiriminin Pazartesi günü itibarıyla uygulanması bekleniyor. İşte, 17 Eylül Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ile, LPG, motorin ve benzin fiyatları...