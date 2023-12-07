Motorine indirim geldi
Motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim geldi
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken yurtiçinde motorine indirim geldi.
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş indirim geldi.
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 36.24 TL, Ankara'da 36.92 TL, İzmir'de 37.13 TL lira, Adana'da 37.41 TL, Bursa'da 36.99 TL, Antalya'da 37.65 TL, Diyarbakır'da 37.62 TL ve Trabzon'da 37.30 TL oldu.
Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla bir değişikliğe gidilmedi.