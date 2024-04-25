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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine indirim geldi: İşte fiyatlar - Enerji Haberleri

        Motorine indirim geldi

        Motorinin litresine ortalama 1 lira 17 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:02 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:02
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        Motorine indirim geldi
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        Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruş indirim geldi.

        İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 41.01 TL, Ankara'da 41.90 TL, İzmir'de 42.15 TL lira, Adana'da 42.50 TL, Bursa'da 41.96 TL, Antalya'da 42.70 TL, Diyarbakır'da 42.78 TL ve Trabzon'da 42.46 TL oldu.

        Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla bir değişikliğe gidilmedi.

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