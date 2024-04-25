Motorine indirim geldi
Motorinin litresine ortalama 1 lira 17 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruş indirim geldi.
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 41.01 TL, Ankara'da 41.90 TL, İzmir'de 42.15 TL lira, Adana'da 42.50 TL, Bursa'da 41.96 TL, Antalya'da 42.70 TL, Diyarbakır'da 42.78 TL ve Trabzon'da 42.46 TL oldu.
Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla bir değişikliğe gidilmedi.