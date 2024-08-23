Motorine indirim, LPG'ye zam geliyor! 23 Ağustos benzin, motorin, LPG fiyatları
Brent petrolde yaşanan düşüş, benzine indirim olarak yansıdı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinde indirim, otogazda ise zam bekleniyor. Peki, "23 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine indirim mi geldi, LPG'ye zam mı geldi?" İşte 23 Ağustos 2024 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 23 Ağustos 2024 itibarıyla benzine 1 lira 45 kuruşluk indirim gelirken, bu gece yarısından itibaren otogaz grubunda 42 kuruşluk zam, motorin grubunda ise 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Peki, "23 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine indirim mi geldi?" İşte 23 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG litre fiyatı...
BENZİNE İNDİRİM GELDİ!
Benzin fiyatlarına 23 Ağustos 2024 itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı tabelaya yansıdı..
MOTORİNE İNDİRİM, OTOGAZA ZAM GELİYOR!
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubuna 78 kuruşluk indirim, otogaz grubuna ise 42 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,21 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,84 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,09 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,77 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,53 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,31 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL