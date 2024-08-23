Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 23 Ağustos 2024 itibarıyla benzine 1 lira 45 kuruşluk indirim gelirken, bu gece yarısından itibaren otogaz grubunda 42 kuruşluk zam, motorin grubunda ise 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Peki, "23 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine indirim mi geldi?" İşte 23 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG litre fiyatı...