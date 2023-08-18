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Motorin fiyatlarına gece indirim geldi. Yapılan indirim sonrası araç sahipleri başta olmak kamuoyunda güncel benzin fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki motorin fiyatlarına ne kadar indirim geldi? İşte 18 Ağustos motorin ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul fiyatları...