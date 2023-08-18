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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MOTORİNE İNDİRİM| Son dakika: Motorin fiyatlarına gece yarısı indirim geldi! Güncel 18 Ağustos Ankara, İzmir, İstanbul motorin ve benzin fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Motorin fiyatlarına indirim geldi! Güncel 18 Ağustos benzin ve motorin fiyatları

        Motorin fiyatlarına indirim geldi. Benzin ve motorin fiyatlarına üst üste gelen zamların ardından geçtiğimiz akşam gelen indirimle birlikte gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarına çevrildi. Merak edenler için 18 Ağustos motorin ve benzin fiyatlarına çevrildi. İşte güncel Ankara, İzmir, İstanbul benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 11:30
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        Motorin fiyatlarına gece indirim geldi. Yapılan indirim sonrası araç sahipleri başta olmak kamuoyunda güncel benzin fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki motorin fiyatlarına ne kadar indirim geldi? İşte 18 Ağustos motorin ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul fiyatları...

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        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

        11 Ağustos Cuma günü motorin fiyatlarına 1 lira 80 kuruş zam gelmişti.

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına 18 Ağustos günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi.

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        BENZİNE ZAM GELMİŞTİ!

        16 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapıldı.

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        AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

        İstanbul Anadolu yakasında 38,32 TL'ye satılan motorinin litre fiyatının akaryakıt indirimi sonrasında 36,8 liraya düşmesi bekleniyor.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36.81 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL

        6

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.71 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36.87 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,29 TL

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        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 38.24 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.32 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL

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        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 38.30 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 37.05 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL

        #brent petrol
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