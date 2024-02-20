Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brent petroldeki düşüşün de etkisiyle motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. Peki, 20 Şubat 2024 güncel benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...