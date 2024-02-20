Motorine indirim yolda! 20 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG ve motorin fiyatı
Akaryakıt fiyatlarına indirim son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol varil fiyatındaki düşüşten etkilenen akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Gelen son bilgilere göre; motorine indirim geliyor İşte, 20 Şubat 2024 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brent petroldeki düşüşün de etkisiyle motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. Peki, 20 Şubat 2024 güncel benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!
Motorin fiyatlarına 20 Şubat'ı 21 Şubat'a başlayan bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor.
SON OLARAK BENZİNE ZAM GELMİŞTİ!
Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan artışın akaryakıt fiyatlarına yansıması sürüyor. Benzin fiyatlarına bugünden (15 Şubat Perşembe) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruş zam geldi.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 41,13 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 44,23 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,41 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,21 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 44,30 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,15 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,92 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 45,06 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,59 TL