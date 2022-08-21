Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motorine üst üste zam! 21 Ağustos 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol ve dolar/TL kurunda yaşanan hareketliliğin ardından akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim haberleri geldi. Son olarak benzine 83 kuruş indirim, motorine 77 kuruş zam yapılmıştı. Araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. İşte, 21 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatları...

ABONE OL
  • Motorine üst üste zam! 21 Ağustos 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

    LPG, motorin ve benzin fiyatları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında gözlemlenen dalgalı seyir ile birlikte akaryakıt zammı ve indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına 83 kuruş indirim yapılırken motorin fiyatlarında ise 77 kuruş zam uygulanmıştı. 19 Ağustos gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş daha zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından istasyon duraklarına gidecek olan araç sahipleri güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarını araştırıyor. İşte, İstanbul, Ankara, izmir güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı...
  • Motorine üst üste zam! 21 Ağustos 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

    BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM!

    Brent petrol piyasası ve dolar/TL kurundaki hareketlilik akarykıt zammı ve indirimine neden oldu. Motorin fiyatlarında ise 77 kuruş zam uygulanırken benzin fiyatlarına ise 83 kuruş indirim yapıldı.
  • Motorine üst üste zam! 21 Ağustos 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

    MOTORİNE İKİNCİ ZAM GELDİ!

    Benzin indirimi ve motorin zammının ardından araç sahiplerini üzecek haber geldi. Motorin fiyatlarına 19 Ağustos Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.
  • Motorine üst üste zam! 21 Ağustos 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 21 AĞUSTOS 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL/LT

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.03 TL/LT

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL
  • Motorine üst üste zam! 21 Ağustos 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.33 TL/LT

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25 TL/LT

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL
  • Motorine üst üste zam! 21 Ağustos 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.45 TL/LT

    Ankara'da motorin litre fiyatı 25.12 TL/LT

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
  • Motorine üst üste zam! 21 Ağustos 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20.45 TL/LT

    İzmir'de motorin litre fiyatı 25.13 TL/LT

    İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.