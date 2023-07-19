Haberler Gündem Motorine ve benzine zam mı yapılacak? 19 Temmuz 2023 bugün güncel akaryakıt fiyatları ile motorin (mazot), LPG, benzin litre fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına zam mı geliyor? 19 Temmuz 2023 güncel LPG, mazot, benzin fiyatları Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak KDV artışı sonrası benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 32 liranın üzerine çıktı. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu. İşte, 19 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum... Habertürk Giriş: 19.07.2023 - 19:19 Güncelleme: 19.07.2023 - 19:19 facebook

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Peş peşe gelen zamlar sebebiyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarında bir zam beklentisi daha oluştu. 16 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam geldi. Gelen zamların ardından güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları araştırılması sıklaştı. İşte, 19 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları...

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AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELECEK? Son günlerde yaşanan dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artış beraberinde akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini getirdi. Ancak konuya ilişkin resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim geleceğine dair bir gelişme yaşandığı takdirde haberimiz güncellenecektir.