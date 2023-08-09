Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor mu? 9 Ağustos 2023 güncel LPG, mazot, benzin litre fiyatları
Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatının etkili olduğu akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam geldi. Son yapılan fiyat artışı ile benzin ve motorin fiyatları 36 liranın üzerine çıktı. Bu kapsamda gözler "Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 9 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum...
Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları sorgulaması sıklaştı. Peş peşe gelen zamlar sebebiyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Araç sahipleri benzine ve motorine indirim ya da zam beklentisi olup olmadığını araştırıyor. İşte, 9 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam beklenmiyor.
SON OLARAK MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ!
Uluslararası akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen yüksek artış vatandaşın cebine de yansıdı. 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.07 lira zam geldi.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,06 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36,45 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,83 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,10 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36,46 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 16,29 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,60 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,98 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,28 TL