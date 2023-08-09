Haberler Gündem Motorine ve benzine zam veya indirim gelecek mi? 9 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG, benzin fiyatı

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor mu? 9 Ağustos 2023 güncel LPG, mazot, benzin litre fiyatları Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatının etkili olduğu akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam geldi. Son yapılan fiyat artışı ile benzin ve motorin fiyatları 36 liranın üzerine çıktı. Bu kapsamda gözler "Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 9 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum... Habertürk Giriş: 09.08.2023 - 00:58 Güncelleme: 09.08.2023 - 00:58 facebook

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Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları sorgulaması sıklaştı. Peş peşe gelen zamlar sebebiyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Araç sahipleri benzine ve motorine indirim ya da zam beklentisi olup olmadığını araştırıyor. İşte, 9 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları...

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BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI? Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam beklenmiyor.