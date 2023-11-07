Motorine ve benzine zam/indirim var mı? 7 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatı

Motorine ve benzine zam/indirim var mı? 7 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatı

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Akaryakıt fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Son olarak benzine zam gelirken; motorine ise indirim yapılmıştı. Bu kapsamda gözler "Benzine ve motorine indirim ya da zam gelecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 7 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG ve mazot litre fiyatı...